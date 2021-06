Bocholt - Die Stadt eröffnet Samstag die Badesaison. Bis Mitte September kann täglich von 13 bis 18 Uhr in der Badebucht, der offiziellen Badestelle, gebadet werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. An Wochenende, Feiertagen und in den Sommerferien darf sogar von 10 bis 18 Uhr gebadet werden.