Die Bischof-Ketteler-Schule in Bocholt sagt ihren Adventsbasar ab

Bocholt - Die Bischof-Ketteler-Schule hat wegen der Corona-Krise ihren traditionellen Adventsbasar abgesagt. Die Veranstaltung der Förderschule für geistige Entwicklung hätte in diesem Jahr am 22. November stattgefunden und damit zum 40. Mal, sagte Schulleiter Rainer Hardes am Freitag im Gespräch mit dem BBV. Zu dem Basar strömen jedes Jahr mehrere Tausend Besucher.