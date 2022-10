Die Bocholter Diepenbrockschule heißt nun Maria-Montessori-Schule

Bocholt - Alle 310 Kinder der Maria-Montessori-Schule kamen am Donnerstag auf dem Schulhof am Europaplatz zusammen, um ihren neuen Namen zu feiern. Denn der bisherige Grundschulverbund Diepenbrock, der einen Teilstandort an der Knufstraße hat, verabschiedete sich von seinem alten Namen, mit dem sich die Grundschule nicht gut identifizieren konnte.