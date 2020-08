Die Bocholter Firma MBR ist in den letzten Jahren gewachsen

Bocholt - Die Bocholter Firma Mobile Baustraßen Ruiter (MBR) ist auf Expansionskurs. Firmengründer Mike-Jan Ruiter (51) hat zum einen als Verstärkung der Führungsspitze in Martin Sellmann (43) einen zweiten Geschäftsführer mit ins Unternehmen geholt. Zum anderen eröffnete MBR jetzt in Sülzetal einen zweiten Standort mit eigenem Büro. Außerdem wird das Unternehmen den Firmensitz an der Brinkstegge ausbauen.