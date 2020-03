Die Bocholter Gesamtschule und die Naju sammeln Müll

Bocholt - Etwa 50 fleißige junge Müllsammler trafen sich am Samstag an der Gesamtschule in Bocholt, um den Müll aufzusammeln, der von anderen Menschen in der Umwelt entsorgt wurde. Die Initiative dieser Aktion ging von der Naturschutzjugend (Naju) Bocholt aus, an die sich die Kunst-AG der Gesamtschule Bocholt angeschlossen hatte. Die Schüler wollen aus dem Müll Kunstwerke machen.