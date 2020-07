Die Bocholter Sängerin Sarah Hübers tritt bei „Dein Song“ an

Bocholt - Die 14-jährige Sängerin Sarah Hübers aus Bocholt nimmt an der Castingshow „Dein Song“ teil. Dort tritt sie mit ihrem Song „Leise Worte werden laut“ an. Die Produktion der 13. Staffel der Sendung ist nun auf Schloss Biebrich in Wiesbaden gestartet. Die 16-teilige Doku-Serie wird ab Frühjahr 2021 auf dem Kindersender Kika ausgestrahlt und begleitet die jungen Künstler vom Casting bis ins Tonstudio.