Die Bocholter Stadtsparkasse will vor Dezember umziehen

Bocholt - Eine der wichtigsten Baustellen in der Bocholter Innenstadt nähert sich der Fertigstellung: „Wir wollen in jedem Fall noch in diesem Jahr umziehen“, erklärt Stadtsparkassen-Chef Karl-Heinz Bollmann im Gespräch mit dem BBV. Er erhält dafür zustimmendes Kopfnicken von seinem Vorstandskollegen Joachim Schüling. Man gehe davon aus, dass die Eröffnung noch vor Dezember erfolgen werde.