Die Firma Polster Aktuell zieht ins ehemalige Van-Oepen-Haus

Bocholt. Bis auf die Außenwände und den Aufzug ist im ehemaligen Van-Oepen-Haus 3 an der Industriestraße alles neu: In nur sechs Wochen hat die Firma Polster Aktuell hier alles herausgerissen und umgebaut. „1,1 Millionen Euro haben wir investiert“, sagt Geschäftsführer Gregor Zwingmann. Am Donnerstag wird das 13. Haus des von ihm vor 18 Jahren in Lübeck gegründeten Unternehmens eröffnet.