Bocholt - Die Bocholter Grünen sorgen sich um den Crispinusplatz. In einer Anfrage für den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, der am Donnerstag, 24. März, tagt, will die Fraktion wissen: „Wie kann der Crispinusplatz bei zukünftigen Aktionen besser in der Bocholter Innenstadt berücksichtigt werden?“