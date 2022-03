Bocholt - In Bocholt gibt es derzeit drei Hundeauslaufplätze - am Westringtunnel, am Ostring und im Langenbergpark - ein vierter Platz entsteht gerade im Rahmen des Projekts „Grüne Mitte“ im Fildeken. Im Ausschuss für Umwelt und Grün kündigte die Stadtverwaltung nun an, dass die vorhandenen Plätze optimiert werden sollen.