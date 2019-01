Die Junge Uni Bocholt besteht seit einem Jahr

Bocholt - Seit einem Jahr gibt es in Bocholt die Junge Uni. Und die ist bei den Kindern in Bocholt und Umgebung beliebt, sagt Leiterin Isabel Testroet: „Wir nähern uns den 300 Studierenden.“ Einige der Kinder haben an mehreren Veranstaltungen der Jungen Uni teilgenommen. „Durch die ganzen ‚Mehrfachtäter’ kommen wir auf über 400 Teilnahmen“, freut sich die 33-Jährige.