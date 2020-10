„Die Mitwisser“ begeistern die Zuschauer in Bocholt

Bocholt - Den Einfluss der Digitalisierung zeigte das Stück „Die Mitwisser“, das das Wolfgang- Borchert-Theater Münster am Donnerstagabend auf Einladung des Stadttheatervereins Bocholt in der Aula des St.-Georg-Gymnasiums aufführte. Die „Idiotie“, wie der Autor Philipp Löhle sein Stück selbst nennt, spielt in einer Welt, die noch komplett analog ist.