Die Not der Nachbarn im Blick

Bocholt/Isselburg/Rhede/Hamminkeln - In den Pfarrbüros der Bocholter Pfarrgemeinden Liebfrauen, St. Georg und Ss. Ewaldi sowie in den BBV-Geschäftsstellen in Bocholt und Rhede liegen ab Dienstag nach der Kirmes, also ab dem 23. Oktober, die Anträge für die 33. BBV-Aktion „Nachbarn in Not“ aus. Dann startet die vom Lions-Hilfswerk getragene Hilfsaktion mit einem Spendenstand von 8880 Euro.