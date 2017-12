Die Sternsinger kommen

Bocholt - Die Sternsinger von Ss. Ewaldi machen am 4. Januar, den Anfang. Sie sind die ersten von mehreren Gruppen der Bocholter Pfarrgemeinden, die den Menschen den Segen an die Haustür bringen. Sie sammeln Spenden für Hilfsprojekte gegen die Kinderarbeit in Indien und weltweit. Die Sternsinger von St. Bernhard sammeln für Kaibigan und die von St. Michael für Vamos Juntos.