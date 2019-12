Die Stieftochter sexuell belästigt?

Bocholt - Den 22. Juni wird ein 51-jähriger Bocholter so schnell nicht vergessen. Er beging an diesem Tag stark alkoholisiert gleich mehrere Straftaten und befindet sich deshalb seit dieser Zeit in Untersuchungshaft. Vorgeworfen wird dem Mann unter anderem sexueller Missbrauch einer Schutzbefohlenen, gefährliche Körperverletzung und Autofahren ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss.