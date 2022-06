Bocholt - „Abinauten 2022 – jeden Absturz überlebt“ steht auf einem großen Banner in der Eingangshalle der Gesamtschule. Erstmals haben in diesem Schuljahr die Abiturprüfungen an der Schule stattgefunden. Alle 44 Schüler, die angetreten sind, haben bestanden. Die vergangenen neun Jahren waren für die Abiturienten durchaus turbulent.