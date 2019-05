Bocholt - Die Abbiegespiegel an drei Kreuzungen in Bocholt kommen bald – zumindest teilweise. Zwei Spiegel sollen bis Ende des Monats aufgebaut sein, teilte Stadtbaurat Daniel Zöhler im Bauausschuss mit. Diese werden an der Münsterstraße/Blücherstraße und an der Uhlandstraße/Hochfeldstraße stehen.