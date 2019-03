Die verzweifelte Suche nach einer Erdgeschosswohnung

Bocholt - Mathilde Thiele (80) und ihr Mann Franz (89) leben nun schon seit 42 Jahren in einer Wohnung an der Mainstraße. Sie habe sich in dieser Wohnung der Heimbau immer sehr wohlgefühlt, erklärt Mathilde Thiele. Doch seit etwa fünf Jahren fühle sie sich hier „gefangen – wie im Knast“. Der Grund: Die 88 Quadratmeter-Wohnung liegt im zweiten Obergeschoss, das Ehepaar scheitert an den Stufen. Eine Erdgeschosswohnung ist nicht zu finden.