Bocholt - Ein Goldring und Bargeld sind die Beute des Diebes, der am Samstag gegen 16 Uhr im Drogeriemarkt an der Neustraße eine 77-jährige Frau die Handtasche stahl. Als sich die Tochter der Frau bei Polizei meldete, hatte ein Zeuge die Handtasche bereits am Bahnhof gefunden und zur Polizei gebracht.