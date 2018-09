Dieb greift 52-Jährigen mit Pfefferspray an

Bocholt - Zwei Jugendliche haben am Samstagabend in Bocholt versucht, ein Kanu zu stehlen. Als sie von dem Besitzer, einem 52-jährigen Mann aus Xanten, erwischt wurden, griff ihn einer der Täter mit Pfefferspray an. Der Diebstahlversuch ereignete sich um 17.45 Uhr am Bootsanleger an der Brüggenhütte.