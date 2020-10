Dieb stiehlt Portemonnaie aus Rollator

Bocholt - Am Montagmorgen hat eine unbekannte Taschendiebin in einem Geschäft an der Osterstraße zugeschlagen. Dort stahl sie aus einer Umhängetasche an einem Rollator eine Brieftasche mit Bargeld und Papieren.

Die Geschädigte berichtete später der Polizei, ihr sei eine Dame „sehr nahe gekommen“. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor unübersichtlichen Situationen, die Taschendiebe gerne für ihre Zwecke ausnutzen. „Eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Wer sich vor einem solchen Diebstahl schützen will, sollte Wertsachen laut Polizei in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen.