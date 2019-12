Diepenbrockstift baut 20 betreute Wohnungen in der Innenstadt

Bocholt - Die Kardinal-Diepenbrock-Stiftung will in der Innenstadt 20 neue Wohnungen für betreutes Wohnen schaffen. Dazu soll das hintere Gebäude des Diepenbrockstifts am Schonenberg auf einer Bruttofläche von knapp 2000 Quadratmetern aufgestockt werden. Die Kardinal-Diepenbrock-Stiftung schätzt die Investitionssumme auf rund fünf Millionen Euro.