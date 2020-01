Diese Kabarettisten fährt die Bühne Pepperoni im ersten Halbjahr 2020 auf

Bocholt - Die erste Veranstaltung – die Hundert-Jahre-Show von Jörg Knör am 18. Januar – ist bereits ausverkauft. Doch die Bühne Pepperoni bietet im ersten Halbjahr 2020 noch vier weitere attraktive Kabarett-Präsentationen im Bocholter Textilwerk an. So kommt am Samstag, 15. Februar, Philip Simon nach Bocholt.