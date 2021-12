Diese Traditionen gab es früher zu Silvester

Bocholt - Ob es nun der obligatorische Wunsch nach einem „frohen neuen Jahr“ ist, das Anstoßen mit den Nachbarn, das Raclette-Essen oder die x-te Wiederholung von „Dinner for One“ – zum Silvesterabend gehören für die meisten Menschen feste Bräuche und Traditionen. Das war auch schon vor 150 Jahren so, auch wenn sich die Sitten damals teilweise stark von unseren heutigen Gepflogenheiten unterschieden.

Das Silvesteressen

Während heute in vielen Familien das Raclette oder der Fonduetopf auf den Tischen steht, gab es damals in Bocholt eine andere Speise, die zum Silvesterabend gehörte. Darüber schreibt die Historikerin Anna Lindenberg in der Dezemberausgabe von „Unser Bocholt“ aus dem Jahr 1953 in ihrem Text „Ein Sylvesterabend vor 100 Jahren“.

Dort heißt es: „Die Hausfrauen hatten sich alle Mühe gegeben, das obligate Silvesteressen, den Knockenpott, recht würzig zu machen; seit Stunden schmorte er in der Backröhre“. Wer keinen eigenen Backofen besaß, der konnte das Bocholter Gericht trotzdem zubereiten. Der große Brattopf wurde dann zum Bäcker getragen, der Topf und Deckel mit einem Teigrand luftdicht abschloss, sodass „keine Säfte und Düfte entweichen konnten“, schreibt Lindenberg.

Das Feuerwerk

Zu den ältesten Traditionen zum Jahreswechsel gehören auch lauter Krach und bunte Lichter. Tatsächlich sollten so in den zwölf wilden „Raunächten“ die bösen Geister vertrieben werden, sagt Georg Ketteler vom Verein für Heimatpflege. Dafür wurden Lichter angezündet und lauter Krach geschlagen.

Viele Kirchen begrüßen mit Glockengeläut das neue Jahr.

Das „Neujährchen-Backen“

Wann genau das Neujährchen-Backen auch in Bocholter Familien zur Tradition wurde, ist unklar. Doch die Historikerin Anna Lindenberg erwähnt sie in ihren „Erinnerungen an Alt-Bocholt“ (Drei Linden Verlag, 1978).

Dort heißt es: „Zu Neujahr wurden die sogenannten ‚Neujährchen‘ gebacken. Gemeint sind die aus einem flüssigen Teig in einem Zangeneisen gebackenen Waffeln, die in heißem Zustand zu Röllchen gedreht wurden.“ Laut Lindenberg habe es recht früh zwei Sorten gegeben: Die ganz dünnen Waffeln mit Anissamen (siehe Rezept) sowie etwas dickere „Zimtröllchen“.

Das Bleigießen

Eine Tradition zum Jahreswechsel war auch im Münsterland das „Bleigießen“. Dabei wurde eine kleine Menge Blei in einem Löffel über einer kleinen Flamme erhitzt und in ein Gefäß mit kaltem Wasser geschüttet.

Die daraus entstandene abstrakte Form wurde anschließend als Vorzeichen für das kommende Jahr gedeutet. Seit 2018 ist das Bleigießen in der ursprünglichen Form verboten, Grund dafür ist die Chemikalienverordnung der Europäischen Union.

Diese sieht vor, dass Metalle nur bis zu 0,3 Prozent Blei enthalten dürfen. Wird Blei erhitzt, können dabei gesundheitsschädliche giftige Dämpfe entstehen. Doch es gibt einige Alternativen: Wer seine Zukunft orakeln will, der kann dafür auch gefärbtes Wachs oder Zinn benutzen.