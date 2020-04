Digitale Schülerzeitung verbindet

Bocholt - An der Israhel-van-Meckenem-Realschule (IvM) steht das Schulleben, sowie an allen anderen Schulen, seit fast drei Wochen still. Und das bedeutet nicht nur, dass der Unterricht ausfällt, auch Pausengespräche und alles Weitere bleiben auf der Strecke. Die AG der Schülerzeitung „Blitzlicht“ hat darum kurzerhand eine digitale Ausgabe ihrer Zeitung herausgebracht.