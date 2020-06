Diskussion um Kämmererstelle in Bocholt geht weiter

Bocholt/Lüdenscheid - Bocholts Kämmerer Kai Elsweier ist am Donnerstagabend im Kreishaus in Lüdenscheid wie erwartet zum neuen Kämmerer des Märkischen Kreises bestellt worden. Die Wahl des Kreistags fiel einstimmig aus. In Bocholt geht derweil die Diskussion weiter, ob die demnächst vakante Kämmerer-Stelle wieder zu einer Dezernenten-Stelle aufgewertet wird. Eine Entscheidung dazu hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung vertagt.