Bocholt/Münster – Wer im Prozess um räuberische Erpressung und einen Handelsstreit um Corona-Schutzartikel in Millionenhöhe am Mittwoch ein Urteil erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Die 10. Große Strafkammer des Landgerichts Münster unterbrach die Verhandlung und kündigte an, den Beteiligten schriftlich Vorschläge für neue Termine zu machen.