Donum Vitae berät in Bocholt und Ahaus trotz Lockdown

Bocholt/Ahaus - Donum Vitae, die Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte und Familienplanung im Kreis Borken, ist systemrelevant und musste deshalb nicht schließen. Sie beriet die Frauen im Corona-Jahr nicht nur persönlich, sondern auch telefonisch und per Videochat. 2020 führten die Mitarbeiterinnen an den Standorten in Bocholt und Ahaus 1015 Beratungsgespräche.