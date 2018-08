Doppeljubiläum in Barlo von Kolping und Kapi-Spielplatz

Bocholt-Barlo - Auf dem Barloer Kapi-Spielplatz war am Sonntag viel los. Mit einem Sommerfest feierten die Barloer zugleich das 60-jährige Jubiläum der örtlichen Kolpingsfamilie und das 40-jährige Jubiläum ihres stadtbekannten Spielplatzes. Außerdem fanden am Morgen noch das Patronatsfest in der St.-Helena-Kirche und am Nachmittag das Kinderschützenfest und die Boccia-Dorfmeisterschaft statt.