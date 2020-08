Bocholt - Der Anblick der Wildblumen- und Kräuterwiese in Mussum lässt das Herz eines jeden Naturfreundes höherschlagen. Fritz Knuf hatte schon 2013 damit begonnen, dieses Naturjuwel am Grünen Weg in Mussum anzulegen. Jetzt hat die Dorfgemeinschaft Mussum dafür die Patenschaft übernommen.