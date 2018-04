Dorothee Schumacher zeigt Mode für Hundespaziergänge

Bocholt - Nicht nur aktuelle Designermode, sondern auch die Designerin persönlich konnten Kunden am Samstag im Damenmodegeschäft Anna in der Nordstraße kennenlernen. Die auf internationalem Parkett agierende deutsche Designerin Dorothee Schumacher war zu Gast in Bocholt und stellte ihre neue „Dogwalk Capsule Collection“ vor.