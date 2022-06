Dreadlocks als Beweismittel sichergestellt

Bocholt - In Bocholt ist es am Samstagmorgen um 3.40 Uhr auf der Rebenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern gekommen. Zwei Bocholter im Alter von 32 und 33 Jahren hatten zuvor Streit in einem Lokal am Europaplatz mit zwei unbekannten Männern.