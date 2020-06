Bocholt - Das war´s mit den Dreharbeiten von RTL zum "Sommerhaus der Stars“ in Barlo. Genauso unbemerkt wie sie gekommen waren, so verschwinden sie auch wieder. Mit der plötzlichen Berühmtheit des kleinen Bocholter Stadtteils ist es damit auch erstmal wieder vorbei. Die Stars sollen an diesem Wochenende planmäßig den Ort verlassen.