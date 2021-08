Bocholt - „Flowerpower“ lautet das Motto des vierten Tages der „Offenen Gartenpforte Bocholt“. Er findet am Sonntag, 8. August, von 11 bis 18 Uhr statt. Zum Genießen laden drei Gärten gemeinsam ein. Gartenfreunde erhalten dabei Gelegenheit, zwei Gärten in natura kennenzulernen, die das BBV auch in seiner aktuellen Gartenserie 2021 vorstellte.