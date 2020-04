Bocholt - Drei junge Erwachsene hat die Polizei am Montag um 19.15 Uhr in einem Auto am Parkplatz am Aasee erwischt. Das ist gemäß der derzeit geltenden Corona-Schutzverordnung nicht zulässig, teilt die Polizei mit. Demnach dürfen nicht mehr als zwei Personen zusammentreffen.