Drive-in-Bäckerei auf Brachfläche in Bocholt geplant

Bocholt - Auf der Brachfläche zwischen Uhlandstraße und Am Kreuzberg könnte in Zukunft eine Drive-In-Bäckerei entstehen. Ein Investor plant dort den Bau eines Wohn- und Geschäftshauses, in deren Erdgeschoss ein Café und eine Bäckerei kommen soll, deren Kunden mit ihrem Auto vorfahren und einkaufen können sollen. Dafür muss der Bebauungsplan geändert werden.