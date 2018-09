Drumstudio macht Extra-Schichten für Musikschüler

Bocholt - Das Drumstudio an der Werther Straße will den Schlagzeugschülern der Musikschule helfen: Bis die Stadt einen neuen Probenraum für die 65 Kinder gefunden hat, organisiert das Drumstudio für sie eigene Workshops an den Wochenenden. Das teilten Sascha Pöpping und Simon Böing-Messing von der privaten Schlagzeugschule am Donnerstag mit.