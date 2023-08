Bocholt – Für junge Erwachsene und Studierende wird es bald neue Mietwohnungen im Bocholter Kubaai geben. Die Bocholter Thomas Duvenbeck Invest GmbH plant einen Neubau neben dem Lernwerk, der die Historie des Textilwerks mit Anforderungen an modernes Wohnen in Einklang bringen soll. Das teilte die Stadt am Freitag mit.