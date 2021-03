Bocholt - Leichte Verletzungen hat ein E-Bike-Fahrer am Montag bei einem kuriosen Unfall erlitten. Der 34-Jährige war nach Polizeiangaben gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg am Ostwall in Richtung Augustastraße unterwegs. In Höhe der Baustelle löste sich seinen Angaben zufolge plötzlich ein Werbeplakat, das an einem Bauzaun befestigt war.