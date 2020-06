E-Bike-Fahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bocholt - Eine E-Bike-Fahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall in Biemenhorst schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Bocholterin auf dem Dannenkamp in Richtung Sonnenscheinstraße unterwegs, als sie von einem 71-jährigen Autofahrer übersehen wurde, der von rechts aus der verkehrsberuhigten Mittelheggenstraße kam.