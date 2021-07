E-Fahrzeuge sind die leise Gefahr für Sehbehinderte

Bocholt - Auch in Bocholt steigt die Zahl der E-Autos. Derzeit sind von den 57.823 zugelassenen Fahrzeugen in der Stadt 1566 E-Autos. Von den 333.609 zugelassenen Fahrzeugen im gesamten Kreis Borken sind 6918 E-Fahrzeuge. Vor zwei Jahren waren es in Bocholt noch 369 E-Autos und im ganzen Kreis Borken 1584.