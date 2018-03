ESB-Mitarbeiter reinigen Flussbett

Bocholt – Am Freitag und Montag wird das Flussbett der Bocholter Aa von grobem Schmutz und Müll befreit. Das berichtet die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Demnach sei aktuell der Bereich zwischen dem Café Extrablatt und dem Kinodrom dran, nach Ostern seien weitere Bereiche an der Reihe.