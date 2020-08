ESB kämpft gegen die Trockenheit

Bocholt - Der Entsorgungs- und Servicebetrieb (ESB) kämpft bereits im dritten Jahr in Folge gegen die anhaltende Trockenheit. Vier Gespanne sind im Schichtdienst und bedarfsweise an Samstagen in der Stadt unterwegs, um das städtische Grün zu wässern. Hinzu kommen zwei Kolonnen, die vor allem die Pflanzen in der Innenstadt per Hand gießen sowie ein Fahrzeug, das die rund 500 verteilten Gießsäcke turnusgemäß füllt.