Bocholt-Biemenhorst – Seit vergangenen Samstag ist der Edeka-Markt Elskamp an der Birkenallee in Biemenhorst komplett geschlossen. „Wir werden den Markt umbauen und modernisieren. Wir werden am Mittwoch, 3. Februar, wieder eröffnen“, sagt Inhaber Alexander Elskamp auf BBV-Anfrage.