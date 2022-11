Edeka in Lowick: Streit eskaliert weiter

Bocholt - Die Diskussion um den geplanten Edeka an der Werther Straße in Lowick geht in die nächste Runde. Die Interessengemeinschaft zum Erhalt der Streuobstwiese und der Investor für den Alternativstandort an der Thonhausenstraße bekräftigen erneut den auch von den Grünen erhobenen Vorwurf, dass seitens der Verwaltung bewusst Informationen hierzu zurückgehalten worden sind.