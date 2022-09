Bocholt – Hätte es zu dem geplanten Neubau des Edeka-Marktes in Lowick am alten Standort an der Werther Straße auch einen Alternativstandort gegeben? Das wollte die Fraktion der Grünen in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses von der Verwaltung wissen, nachdem sie einen Hinweis von einer Firma bekommen hatte.