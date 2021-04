Ein Bocholter Unternehmen bietet Corona-Test zum Lutschen an

Bocholt - Stäbchen rein, kurz gedreht und die Probe dann in die Testflüssigkeit getaucht – so funktionieren viele Schnelltests in der Theorie. In der Praxis stellt aber die Probenentnahme im Rachen oder in der Nase immer wieder ein Problem dar, etwa weil sie unangenehm oder schlicht nicht möglich ist. Eine neue Art von Schnelltest soll dieses Problem jetzt lösen: der sogenannte Lolly-Test.