Ein Hotel als Flüchtlingsunterkunft

Bocholt - Als Elena Siebelt die Bilder vom Krieg in der Ukraine und von den flüchtenden Menschen im Fernsehen sah, dachte sie nur eins: „Ich wollte helfen. Und das Einzige, was ich tun konnte, war den Menschen Zimmer und Essen zur Verfügung zu stellen“, sagt die 29-jährige Bocholterin. Und das setzte sie in die Tat um: Seit etwas mehr als zwei Wochen beherbergt Siebelt 29 Flüchtlinge aus der Ukraine kostenlos in ihrem Hotel Residenz an der Kaiser-Wilhelm-Straße.