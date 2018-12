Ein Sommerfest in der Bocholter Innenstadt zum 100. Geburtstag der AWO

Bocholt - Im kommenden Jahr besteht die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Deutschland seit 100 Jahren. Vor 65 Jahren gründeten Hermann Buschfort und Helmut Wegener in Bocholt die Awo für den Kreis Borken. Sie hat im Kreis 1000 Mitglieder in 10 Ortsvereinen. Der 100. Geburtstag wird auch in Bocholt und im Kreis Borken gefeiert. In Bocholt ist für Samstag, 25. Mai, von 10 bis 16 Uhr ein Familienfest geplant.