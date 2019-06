Bocholt - Ein außergewöhnliches Orchester, so wurde das Wuppertaler Improvisationsorchester angekündigt. Die Besucher, die am Samstagabend in das Textilwerk gekommen waren, erwartete in der Tat ein sehr außergewöhnliches Konzert. Für denjenigen, der so ein Konzert noch nie besucht hatte, war die Art der Aufführung zunächst gewöhnungsbedürftig.